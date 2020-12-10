國際人權日／黨外運動大老張俊宏嘆：政黨輪替開啟的仍是「舊時代」

今天是世界人權日，過去黨外時代推動民主運動的民進黨前代理黨主席張俊宏，今天卻站出來批評現在的民主，他嘆，每次政黨輪替開啟的都是一個「舊時代」，對台灣的民主與人權感到擔心。

民間人士組成的無國界人權觀察團，今天在立法院外舉行「世界人權日，體檢當權者」記者會，邀請許多戒嚴時期的政治犯出席。

高齡82歲的張俊宏也特地出席，第一位發言還特別準備了講稿。他說，今日距離(美麗島事件)1979年12月10日已經41年了，美麗島事件的發生，為的是台灣人的人權，抵抗集權軍事統治。經歷41年，他已經是84歲(應是指舊曆算法)的老頭子，今天還必須站出來為人權日低低的喊，他們那一代所奮鬥出來的民主，是人治、不是法治的民主，這是非常危險的，證明革命未成、使命未竟。

他說，作為他們那一代的一個代表，非常慚愧，他很快就要奉主歸召了，真的不忍心看未來的台灣人民還是要頻頻走上他們曾走過的每一條道路，代表著這都有可能像他41年前受過的軍事審判、軍事監牢，今日現在開放的司法，仍要一次又一次接受恐龍法官無止無盡的凌虐，真的很擔心。

他說，為什麼30年、40年過去，四次政黨輪替開始的都是一個「新的舊時代」，這是有原因的，原因至今不敢面對，一旦敢面對，敢解決一定能夠結合受害者、加害者，替這個可憐的國家，迎接一個新的時代。 民進黨前代理黨主席張俊宏出席「世界人權日，體檢當權者」記者會準備的講稿。記者蔡佩芳／攝影 民間人士組成的無國界人權觀察團，今天在立法院外舉行「世界人權日，體檢當權者」記者會，邀請許多戒嚴時期的政治犯出席。記者蔡佩芳／攝影