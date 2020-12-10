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國際人權日／蔡總統：往後任何改革 人權都是優先價值

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
國家人權委員會上午在監察院舉辦「台灣人權阿普貴（upgrade）」活動，蔡英文（右）總統出席與監察院陳菊（左）一同觀看「人權主題特展」並現場向手語老師學習比「台灣人權升級」的手語。記者林伯東／攝影
國家人權委員會上午在監察院舉辦「台灣人權阿普貴（upgrade）」活動，蔡英文（右）總統出席與監察院陳菊（左）一同觀看「人權主題特展」並現場向手語老師學習比「台灣人權升級」的手語。記者林伯東／攝影

今天是國際人權日，監察院舉辦「台灣人權阿普貴（upgrade）」活動。蔡英文總統表示，台灣的民主人權都是前輩們一點一滴爭取而來，因此首先要緬懷前人的貢獻，而監院設立人權會以來，過去幾個月多有協助政府機關深化人權觀念，往後不管是推動政策改革，或在各別公務員、警察司法人員、教師的日常工作當中，人權都會是基本而優先的價值。

蔡總統說，人權會已經和亞太地區國家人權機構論壇（APF）秘書處進行視訊會議，規畫在疫情告一段落之後，要舉辦大型的國際研討會，邀請國際人權專家學者來台灣，針對重要人權議題進行對話；透過國際合作，將可以讓台灣的人權工作持續和國際接軌，為台灣帶來更多新的觀點和啟發。

監察院長陳菊表示，台灣過去經歷228事件、白色恐怖到美麗島事件，但台灣社會追求自由民主決心從來沒改變，能有今天自由民主多元的社會，要感謝大家的共同努力。

陳菊說，人全會成立4個月來最先著手的工作，是促進公務人員的人權教育，今年新進的公務人員，已經適用人權會與考試院合作推出的人權教材，下一步也盼能和司法院攜手合作，藉由人權會出席憲法法庭言詞辯論，可作為大法官審理案件時的參考依據。

陳菊指出，今年10月台灣遠洋漁船被列入「童工及強迫勞動製品清單」，令人感到震驚，也對國家形象有所損害；人權會上月27日為此特地到高雄前鎮和漁業署座談，實地瞭解政府在遠洋移工管理面臨的困境，未來會和各部會持續溝通協調，最重要的是站穩台灣保護移工的立場。

陳菊說，傳統監察權也是在維護人權，但比較屬於事後糾正、糾舉、彈劾，人權會則是更積極促進人權，希望結合各界智慧力量，為台灣人權工作再升級。

蔡英文總統（左二）與監察院長陳菊（左一）出席監院「台灣人權阿普貴」活動。記者蔡晉宇／攝影
蔡英文總統（左二）與監察院長陳菊（左一）出席監院「台灣人權阿普貴」活動。記者蔡晉宇／攝影

人權 陳菊

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