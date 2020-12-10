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延押涉案立委欠規範 司法院：盼修立院職權行使法補足

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台北地院為審理立委集體涉貪案，盼延押民進黨立委蘇震清與國民黨立委廖國棟。但因立院仍會期中，昨天函司法院轉請立法院許可。司法院祕書長林輝煌今表示，相關程序都欠缺法律規範，希望立院之後能修立法院職權行使法補足。圖／讀者提供
台北地院為審理立委集體涉貪案，盼延押民進黨立委蘇震清與國民黨立委廖國棟。但因立院仍會期中，昨天函司法院轉請立法院許可。司法院祕書長林輝煌今表示，相關程序都欠缺法律規範，希望立院之後能修立法院職權行使法補足。圖／讀者提供

台北地院為審理立委集體涉貪案，盼延押民進黨立委蘇震清與國民黨立委廖國棟。但因立院仍會期中，昨天函司法院轉請立法院許可。司法院秘書長林輝煌今表示，相關程序都欠缺法律規範，希望立院之後能修立法院職權行使法補足。

林輝煌指出，目前關於逮捕、拘禁現任立委，僅憲法增修條文中有規定會期中要立法院許可，但許可程序都欠缺明確法律規範，希望立院之後能修立法院職權行使法補足。

此外，林輝煌說，這次案件案發時在會期外，若已經拘禁的事實就是延續下來，但移審時要做新羈押協定，就要重新得到國會許可，這部分希望之後立法院職權行使法應該明訂規範。

林輝煌也坦言，9月22日台北地院直接發文立法院後，國會相當多立委覺得不尊重立院，沒有尊重憲政機關相互對等原則處理，之後參照外國立法例後，才決定改由司法院轉文，覺得這樣較為妥適，較符合憲政機關相互對等原則處理。

林輝煌舉例，日本國會法有明文規定，法院要請求對參眾議員逮捕時，要透過內閣轉知國會；德國也是要經過聯邦司法部長向聯邦眾議院請求。

林輝煌說，11月19日已發函各法院，後續要得到立法院相關羈押國會議員許可，都要經由司法院轉文這個程序辦理。

但林輝煌也強調，司法院轉文不會碰觸到法官或國會議事決定，只是形式上院對院，顯現對憲政機關對等尊重；這次請求立法院許可延押公文，12月8日台北地院給司法院文後，當天下午2時就送達立院，一點都沒有耽擱。

台北地院為審理立委集體涉貪案，盼延押民進黨立委蘇震清與國民黨立委廖國棟。但因立院仍會期中，昨天函司法院轉請立法院許可。司法院祕書長林輝煌今表示，相關程序都欠缺法律規範，希望立院之後能修立法院職權行使法補足。圖／讀者提供
台北地院為審理立委集體涉貪案，盼延押民進黨立委蘇震清與國民黨立委廖國棟。但因立院仍會期中，昨天函司法院轉請立法院許可。司法院祕書長林輝煌今表示，相關程序都欠缺法律規範，希望立院之後能修立法院職權行使法補足。圖／讀者提供

司法院 立法院 民進黨

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