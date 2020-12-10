認同「現在是簽署台美貿易協議的時候了」 蔡總統：盼有進一步會商

蔡英文總統9日晚間以視訊方式在華府智庫哈德遜研究所年會上發表談話，她表示，對於哈德遜研究所發表的「現在是簽署台美貿易協議的時候了」一文，深表同意，希望在這方面能有進一步的會商。

另外，蔡總統表示，挑釁、煽動，不是台灣期待的兩岸關係，台灣尋求建設性的兩岸對話，在不預設前提下和平解決歧見；相互尊重善意與理解，設法和平共存，是她的兩岸政策基礎，也最符合區域和平穩定的利益。

蔡總統表示，「台灣2300萬人民不願永久對立，但堅決捍衛自由的生活方式，當務之急是鞏固我們最寶貴的民主制度資產。」

蔡總統表示，台灣通過立法，因應中國大陸對台灣政治上的惡意影響，並和美國及其他國際夥伴合作，以實際行動向區域傳達台灣的民主韌性。

蔡總統表示，台灣持續與世界其他自由市場經濟體建立更堅實的夥伴關係，台美上個月舉行首屆「經濟繁榮夥伴對話」，也洽簽科學及技術的新協定；希望推動台美簽署貿易協議。

蔡總統表示，重振經濟對台灣來說無比重要，過去很長一段時間經濟停滯、薪資凍漲、競爭力下滑，導致人才與資金外流，台灣的經貿越來越依附於「非真心顧及我們利益者」；現在情況已經改觀，儘管全球經濟低迷，台灣經濟成長動能仍持續。

對於國防，蔡總統表示，她履行了增加國防預算的承諾，相信這樣的成長趨勢會持續下去，台灣一定要投資在對的裝備和訓練上，感謝美國依照台灣需求，售台新型戰機，提升不對稱戰力。

蔡總統也提到，安全關係是台美關係重中之重，期待與美國進一步討論共同關切的國防情勢。