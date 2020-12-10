何志偉嗆柯文哲做好執政基本 拋收入比例收社宅租金

民進黨立委何志偉在臉書貼文，挑戰台北市長柯文哲社會住宅政策，要求柯文哲負起地方父母官責任，直接訂定社宅價格與租金價格，「希望柯文哲至少做好執政最基本的要求。」他也提到自己任台北市議員時曾主張彈性做法，用收入比例收取租金。

何志偉在臉書貼文「挑戰台北市長柯文哲社會住宅政策最大的未爆彈」，柯文哲最近一直希望中央訂出一個社會住宅的價格標準，但事實上在住宅法的規定中，興建單位、也就是地方政府可以直接制定。如果柯文哲要負起地方父母官的責任，由台北市政府直接訂定社宅價格與租金價格即可，根本不需要中央介入。

何志偉說，就如同桃園的社會住宅為何比較便宜的原因一樣，各地的生活水準和商業水準本來就不同，回歸地方政府的自治權責才是真正的理想。「希望柯文哲至少做好執政最基本的要求，了解你的法律跟民眾需求。」

何志偉說，社會住宅政策的關鍵，不是冷冰冰的自償率數據，讓人們能夠安居樂業才是社會住宅真正的目的。他仍擔任台北市議員的時候就提出對應的政策，為了長遠計畫永續性著想，租金除了要給予弱勢折扣之外，更不要盲目地只咬著12年的租期。而是提出更有彈性的作法：以收入比例收取租金。

何志偉提到，比照美國，歐洲，日本，韓國的社會住宅福利政策而言，許多社宅的租金都是以收入比例來決定，確保社會住宅的持續流動性。因為如果房客的收入增加，導致租金上升到外界的租金更能負擔時，房客自然願意離開社宅到一般民間的租房市場。

他提到選區內社子島的社會住宅政策危機，也就是整個台灣社會住宅問題的縮影。因為社子島長期受到忽視，讓監委糾正台北市，希望市政府能夠先籌備好至少1萬5000人的社會住宅容量出來，否則只是追求短期的徵收效率，卻讓人民恐懼流離失所，與居住正義背道而馳，且沒有意義的。