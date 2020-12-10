台灣智庫民調：68.1%民眾肯定李登輝對大陸戒急用忍

台灣智庫今天針對經貿戰略舉辦第二場「李登輝學」民調記者會，最新民調顯示，68.1%的民眾肯定李登輝採取戒急用忍政策，避免台灣產業迅速流失。特別是40歲以下未曾親身經歷李前總統執政的族群，顯得對「戒急用忍」更有好感，其中超過70%的民眾肯定李總統的戒急用忍政策。另一方面，在國民黨支持者中，有接近半數（49.5%），肯定李的戒急用忍政策。

民調指出，有59.8%的民眾認為自己台灣人，僅有2.9%認為自己是中國人，此外34%認為兩者都是。若只能在台灣人和中國人之間擇一，則高達84.9%的民眾認為自己是台灣人，僅約8.7%認為自己是中國人，1.7%說兩者都是，另4.7%不知道或沒意見。

台灣智庫副執行長董思齊指出，在兩者只能擇其一的情狀況下，18至29歲認為自己是台灣人的民眾高達90%。在國民黨與民眾黨的支持者中，有過半以上認為自己既是台灣人，又是中國人。而在兩者只能選其一的狀況之下，國民黨的支持者中，還有接近四分之一認為自己是中國人。

董思齊認為，台灣智庫從9月起針對我國民眾的身分認同進行調查，三次的民調結果都約高達60.0%的民眾認為自己是台灣人，民眾對自身為台灣人的認知趨於穩定。

民調也顯示，多數民眾認同李登輝產經國發政策的方向。84.1%的民眾認為，他所推動包括參與APEC（亞太經濟合作會議）、加入GATT（關稅暨貿易總協定），有助於台灣融入國際經濟社會。68.1%的民眾肯定李登輝採取戒急用忍政策，避免台灣產業迅速流失。特別是40歲以下未曾親身經歷李前總統執政的族群，顯得對「戒急用忍」更有好感，超過70%的民眾肯定李總統的戒急用忍政策。另一方面，在國民黨支持者中，有接近半數（49.5%），肯定李前總統的戒急用忍政策。在內政方面，高達90.9%民眾肯定李登輝總統推動國營事業民營化、建設高鐵、北二高及建立全民健保制度。

民調也指出，民眾肯定李登輝總統任內的國際兩岸經貿戰略。民眾對民主化後四位總統（李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文）的評價分數，以李登輝總統最高（4.27分）、蔡英文總統以2.99分居後，再來是馬英九總統（2.48分），最後為陳水扁總統（2.48分）。對兩岸經貿戰略的評價分數，民眾認為李登輝總統以3.78最高，馬英九總統以3.13居後，再者為蔡英文總統（2.66分），最後為陳水扁總統（1.79分）。

此份民調由台灣智庫民調中心執行，調查對象為年滿18歲的台灣民眾，依照室內電話調查，隨機抽樣，同時依照最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。此民調完成1,078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點。本次民調中呈現的政黨認同：民進黨33.3%，國民黨26.4%，台灣民眾黨7.8%，時代力量4.5%，台灣基進4.0%，不偏任何黨16.1%。