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涉外人士曝蔡英文曾和裴洛西通電 孫大千：噁心的巴結

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千對於涉外人士曝光蔡英文總統與民主黨的關係感到矯情。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千對於涉外人士曝光蔡英文總統與民主黨的關係感到矯情。圖／取自孫大千臉書

蔡英文總統昨受邀在美國「國際民主協會」的年會上，以視訊方式發表演說，並與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）線上同框，涉外高層透露，去年4月，蔡英文出訪過境夏威夷期間，便曾與裴洛西通電會談。對此，前立委孫大千表示，國際關係有其獨特的眉角，過度的做作矯情就會被視為一種噁心的巴結。蔡英文政府一再的欲蓋彌彰，操作大內宣，根本就是一種心虛的表示。

孫大千提出三個質疑，第一，中華民國政府的官員什麼時候變得如此見不得人了，什麼叫做「涉外高層」，政府體制內有這樣的職位嗎？第二，過去在川普政府當權時，民進黨會這麼敲鑼打鼓的張揚和民主黨的交情與關係嗎？現在緊巴著民主黨政府的前官員和國會議員，連去年通個電話也要拿出來炫耀邀功，不是一件很丟人現眼的事嗎？

最後，孫大千說，台灣政府原本就不應該過度介入美國總統大選，民進黨的政治人物在選前大聲加油，痛扁拜登，成為川普的應援團，選後翻臉無情，攀親帶故，就怕別人不知道自己和民主黨的交情有多好。如此的現實無情，又能夠為台灣交到什麼樣真正的好朋友。

孫大千 民主黨 蔡英文

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