涉外人士曝蔡英文曾和裴洛西通電 孫大千：噁心的巴結

蔡英文總統昨受邀在美國「國際民主協會」的年會上，以視訊方式發表演說，並與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）線上同框，涉外高層透露，去年4月，蔡英文出訪過境夏威夷期間，便曾與裴洛西通電會談。對此，前立委孫大千表示，國際關係有其獨特的眉角，過度的做作矯情就會被視為一種噁心的巴結。蔡英文政府一再的欲蓋彌彰，操作大內宣，根本就是一種心虛的表示。

孫大千提出三個質疑，第一，中華民國政府的官員什麼時候變得如此見不得人了，什麼叫做「涉外高層」，政府體制內有這樣的職位嗎？第二，過去在川普政府當權時，民進黨會這麼敲鑼打鼓的張揚和民主黨的交情與關係嗎？現在緊巴著民主黨政府的前官員和國會議員，連去年通個電話也要拿出來炫耀邀功，不是一件很丟人現眼的事嗎？

最後，孫大千說，台灣政府原本就不應該過度介入美國總統大選，民進黨的政治人物在選前大聲加油，痛扁拜登，成為川普的應援團，選後翻臉無情，攀親帶故，就怕別人不知道自己和民主黨的交情有多好。如此的現實無情，又能夠為台灣交到什麼樣真正的好朋友。