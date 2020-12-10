徐國勇稱社宅有清楚標準 民眾黨：政府又帶頭造謠

台北市明倫社會住宅月租金4萬元，成為外界關注焦點。民眾黨昨天下午發出聲明表示，內政部長徐國勇稱社宅規定早就定好了，地方政府要自己努力；然而依住宅法第11條規定，中央主管機關應於住宅法條文施行後2年內完成租金資料或價格蒐集、負擔基準及補貼金額計算方式之建立，但目前中央主管機關遲未針對該條文建立相關制度，徐國勇所言「規定早定好」，是公然說謊。

民眾黨指出，營建署的新聞稿也提及「社會住宅的成本原則上以直接與間接興建成本、利息、長期維護費為主，就地方政府而言，因公有公用的土地與建物，原本就不用繳納房屋稅與地價稅」，但住宅法對社宅地價稅及房屋稅的免徵期只有10年，因此地方在財務計算上，必須將其餘45年（社宅總生命週期55年）計入成本，連帶導致攤提後的租金增加。

民眾黨表示，無論徐國勇或是營建署，都在散布假訊息、帶頭造謠，執政黨不僅在囤房稅相關修法不停拖延，更發假新聞突顯自己的能力之差勁，讓蔡英文總統的住宅三箭成為騙取選票的口號，完全對不起當初因為居住正義支持民進黨的年輕人；呼籲內政部有責任訂定社會住宅租金和分級收費基準，不能都推給地方政府，「請內政部趕快做實事，不要忙著做假新聞」。