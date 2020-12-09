挨批找彭文正演講不敢背書 國民黨嗆民進黨發言人狹隘

民進黨發言人周江杰指責國民黨今邀請資深媒體人彭文正至中常會演講卻不為其內容背書。國民黨表示，傾聽多元意見是國民黨努力的方向，民進黨發言人的認知顯然是「只有同意你的意見，我才願意聽你說話」，這等狹隘、傲慢的心態，正是當前執政者種種失政作為的根源。正是民進黨不懂聆聽不同的聲音，才會把關閉異見的電視新聞台當成一場勝利，而不是民主的恥辱。

國民黨文傳會副主委鄭照新表示，今日的國民黨，面對不同意見，是「傾聽，交流，理解」，而今日的民進黨，面對不同意見，則是「打壓，汙衊，消除」。在民主時代的開放社會，一個進步政黨面對異見的態度需要的是前者，而不是後者。

鄭照新指出，民進黨或許在權力增長上成長快速，但在「民主」和「進步」這兩樣核心價值的進展上，不但沒有進步，顯然還出現斷層。民進黨發言人這樣的回應，表示民進黨不懂得傾聽不同意見，認為只有同意對方才可以傾聽對方，執政黨發言人民主素養狹隘至此，令人失望。