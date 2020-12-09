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王毅訪日人卻在台 謝長廷:除非有北京管道否則無從先知

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

多位國民黨立委質疑大陸外長王毅上個月底訪問日本，我駐日代表謝長廷卻在台灣不在日本；謝長廷今天回應，王毅訪日是倉促的決定，外務省是在他訪日前四天才發表，「除非我們跟北京有管道，否則無從事先知悉」。

國民黨立委陳以信、李德維及楊瓊瓔今天在立法院質詢時表示，王毅訪日謝長廷卻不在日本，大唱空城計，質疑他怠忽職守，在錯誤的時間回台灣；謝長廷今天在臉書上對立委的質疑做出回應。

謝長廷說，感謝立委的關心，他這次回台灣是今年二月以來的第一次，相隔九個月，當然有很多事要辦，外交人員回台有很多手續，程序得報核准，加上必要的隔離時間14天，自主健康管理7天，所以停留時間稍久。

謝長廷說，就如同他之前在臉書上說的，王毅這次訪日主要是想要修補日本人對中國的形象，但就結果看，他的部分發言造成日本官員的困擾跟社會的反彈，一般評論認為是失敗的，有民間團體調查，日本民眾對中國的負面形象達89.7%，他認為那是日本民情的自然反應，台灣沒有發言反而更自然更真實，也才不會被引導成政治勢力操縱或製造，「一切的動態我們均有掌握，這次完全沒有具體提到台灣的問題」。

謝長廷說，立委關切他這次回來要辦什麼事，他4日在臉書上說得很清楚，包括食品解禁、豬肉製品外銷、高鐵車輛採購等，連拜訪哪個部會也很具體列舉，他也沒有説有拜會行政院，當然也沒有見到行政院長蘇貞昌，但從與相關各部會的會面中已經瞭解，日本食品開放的問題沒有那麼快討論，而這幾天看政院的發言也是一致，所以並沒有矛盾。

謝長廷說，如果立院需要相關解釋，他隨時可以回台報告，「但是我沒有特權，必須按規定隔離加上自主健康管理期滿才能列席院會，前後也要一個月左右，疫情期間多有無奈，不是貪玩或留連，還請包涵」。

日本 謝長廷 王毅

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