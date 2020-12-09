福島離千葉有1千公里？黃子哲：邱志偉的地理要再教育

蔡政府繼開放萊豬後，擬再解禁日本福島5縣市食品。國民黨文傳會副主委黃子哲表示，不僅「助日代表」謝長廷回台大談核食，不少民進黨立委也紛紛在旁敲鑼打鼓，尤其是立委邱志偉「千里之外」的談話，建議先開放離福島「僅1千公里」的千葉縣，這更算是經典之作，也點出地理教育的重要性。

黃子哲指出，昨日邱志偉在質詢行政院長蘇貞昌時說，「我去年當外交召委率團去日本訪問，20幾個日本國會議員異口同聲說，台灣禁止福島五縣市食品，讓他們很困擾」，邱志偉還說，「日方質疑這是一個科學議題，結果在台灣卻變成政治議題。」

黃子哲表示，邱志偉說，例如自己的岳父、岳母居住的千葉縣距離福島已經1千公里，遊客眾多的迪士尼樂園也設在千葉，強調要用距離證明其實千葉的食品是安全無虞的，所以他也建議不妨先從距離福島最遠的千葉、群馬分階段開放。

但黃子哲說，發生核事故的福島第一核電廠，與千葉縣距離頂多約300公里左右，並非1千公里。況且若是隔了上千公里，理應也不會被列入核災區內。「也許邱志偉是覺得三倍券太好用，很自然的把距離也乘上三倍」，又或許鍾愛千葉美食，故意用距離增加其美感及安全感。但無論如何，地理上的距離當然是科學問題，而不是政治議題。

黃子哲認為，邱的說法恐怕凸顯的是心態問題。做為一個中華民國的立委，面對日方的質疑，有沒有把779萬票贊成「反核食公投」的結果解釋給對方聽？有沒有告訴對方科學很重要，但查核管理機制以及人民的觀感與信任感也很重要?還是只會一昧的找各種說詞或謊言，反過來對台灣民眾洗腦或欺騙？只為了讓日本大哥哥開心？