出席世界柯蔡宗親會　蔡英文：記得「蔡」總統團結全國

世界柯蔡宗親總會今晚在宜蘭舉辦會員大會，總統蔡英文受邀出席，她致詞時細數今年政績，強調台灣今年平安度過疫情，經濟成長率維持正成長，是全體國民功勞；她還強調，未來大家要記得曾經有位「姓蔡的」總統，她做總統後，給大家帶來信心與希望，團結為國家打拼。

世界柯蔡宗親總會會員代表大會，今晚在羅東龍園會館登場，蔡英文6點現身，受到會員歡迎，她也感謝柯蔡宗親會長期給予她的支持，「我在裡面有很多好朋友」。

英國金融時報讀者將蔡英文評為全球12最具影響女性，連莊富比世百大最具影響力女性，以及入選彭博全球50大最具影響力人物，蔡今致詞時強調，上媒體後面一定加「台灣總統」，榮耀不是屬於個人，是全體台灣人。

蔡英文指出，台灣各項防疫評比都在國際名列前茅，經濟表現好，在多數國家屬於負成長的年代，台灣不僅正成長，還是四小龍第1名，讓台灣在關鍵時刻走出去，經濟發展受世界肯定。

不過，談到防疫，蔡英文強調目前仍不能鬆懈，疫情還沒結束，她看到今晚會場參與者全數戴上口罩，這是台灣可愛的地方，用創意克服困境，這是台灣人的韌性，在今年世界知道台灣人是世界最有韌性的一群人。