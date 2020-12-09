人工流產將無須配偶同意 國內生育法規重大突破

婚後懷孕，想人工流產，未來手術前可以不必獲得老公同意，妻子就可以動手術，國健署擬定更名與修法草案，將現行條文規定妻子若欲接受人工流產手術須經配偶同意，將改為不需經配偶同意；此外，現行《優生保健法》將變更為《生育保健法》，預計於明年3月預告。

國健署副署長吳昭軍表示，國健署一直都有持續修正《優生保健法》的計畫，且已找支持與反對的團體討論、溝通，基於聯合國「CEDAW(消除對婦女一切形式歧視公約)」、「CRPD(身心障礙者權利公約)」，該法將朝向符合民眾期待、取得最大共識來處理，內部還會再召開相關會議，預計於明年3月公告草案。

取消人工流產手術配偶同意權其實討論已久，截至昨日下午7時，有7427人在「公共政策網路參與平台」附議，主張廢除人工流產手術的配偶同意權，還給已婚女性的身體自主權。

站在醫學會立場，台灣婦產科醫學會理事長黃閔照支持拿掉配偶同意權，他說，部分主張認為先生提供精子，本身也有胚胎主張權，但懷孕對婦女的健康衝擊較大。

黃閔照說，現行全球通過妊娠終止的國家中，只有不到10個國家明訂須配偶同意權，從臨床來說，現行法律等同讓已婚婦女必須背負偽造文書、被告風險。

婦女新知基金會開拓部主任林秀怡表示，之前有耳聞女性因家暴等原因，處於正在談判離婚狀態，女方不要小孩，但丈夫不同意，希望妻子放棄財產，威脅妻子若不同意條件又執意拿掉小孩，會向她提告。

基於女性身體自主權，林秀怡樂見這樣的發展，也肯定國健署基於公約修法，表示應讓女性自己決定是否終止妊娠，配偶同意權某種程度就是將決定權交給配偶，而非懷孕的女性自己。