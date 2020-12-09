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聽夠久了！藍委批蘇貞昌：又拿CPTPP威嚇百姓

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌（中）在立法院備詢、外交部長吳釗燮（左）、衛福部長陳時中（右）列席。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌（中）在立法院備詢、外交部長吳釗燮（左）、衛福部長陳時中（右）列席。記者曾學仁／攝影

行政院長蘇貞昌昨天說，「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）的11個國家都允許萊劑豬肉進口，台灣說要加入但不能進口，「這樣怎麼跟人家做朋友？」國民黨立委賴士葆今批評，蘇貞昌又再拿CPTPP威嚇老百姓，「我們聽夠久了」。

賴士葆指出，雙邊貿易協定（BTA）、自由貿易協定（FTA）、CPTPP，大家聽夠久、夠多了，至今沒個影，唯一確定的是萊豬進口。

他批評，官員前一陣子用BTA唬人，還沒有談判就自動獻上萊豬，對美國屈膝卑躬到唾面自乾的地步，連萊劑都不敢標示，因為美國人說這樣是歧視會帶來貿易障礙。現在拜登說暫不與他國簽訂貿易協議，蔡英文總統說繼續爭取合作，蔡政府一片赤誠效忠美國進口萊豬，台灣的經貿利益呢？

賴士葆說，現在蘇貞昌又拿CPTPP來威嚇老百姓，說不准萊豬進口就不能進CPTPP。這個日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定，也隱含著在為核食進口帶風向和鋪路，「台灣人真可憐，要進國際組織就要吃有毒食品。」

賴士葆說，蔡英文說美豬、美牛是讓台灣能重返國際經貿舞台的關鍵，官員不斷提到要進入國際社會，要符合國際的想法來做為進口萊豬的論述。台灣真的很在乎國際社會的觀感和評價嗎？

他指出，前幾天公布2021氣候變遷評比，台灣排名第57名，是全球倒數第5，在溫室氣體排放排名倒數第3。政府在碳排放的承諾遠遠落後國際許多。氣候和碳排放是國際主流國家極為重視的議題，政府沒有提積極回應的改善計劃，反倒是因為要實踐民進黨的非核家園的黨綱。

賴士葆批評，不顧7百多萬票公投民意要以核養綠，蔡政府繼續非核家園政策，違反國際潮流，蓋更多的火力發電造成空污，讓肺癌變成新國病。縣市政府自治條例定萊劑零檢出是為著保護人民的健康，但是中央政府嘴巴講保護食安，卻粗暴的輾壓地方自治法的規定，未來以立法院通過的法律進行。

他質疑，中央政府徹底否決縣市政府的地方自治，這樣的結果就要打憲政官司，會帶來天下大亂。地方政府是基於民意，本於職權的決定，請問蘇貞昌的民意在哪裡？憑什麼可以否決地方自治條例的規定？

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