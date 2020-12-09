點唱隱形的翅膀嗨翻世新 高嘉瑜：下次要來開演唱會

世新大學行政管理學系今天邀請立法委員高嘉瑜以「相信自己！我的從政歷程」為主題，分享自己的從政過程及理念。過程中，學生想聽高嘉瑜演唱，臨時點歌「隱形的翅膀」，高也大方獻唱並說「這首歌我已唱千次，已千錘百鍊爐火純青。」她也允諾「下次一定在世新開演唱會」。

高嘉瑜以「相信自己」到「創造相信」為主題演講，一開場即提到世新是傳播界的龍頭，並指出現今媒體對新聞真實性的扭曲及攻擊，她表示「要相信自己，即使媒體報導我唱歌很難聽，但只要堅信我能唱得好，那就是好聽！」

外界認為高嘉瑜是政壇第一網紅，高對此表示，她雖然嫻熟於社群媒體的曝光，但仍保留走遍街頭巷弄的辛勤，從深耕基層到選民服務，始終秉持著一步一腳印。

高嘉瑜說，她從政過程中並非一路順遂，從立委特助做起，才開啟從政之路。過程中也曾歷經市議員及立委初選遭換角的挫敗，因沒有派系而不被黨內支持，但她始終堅持從政的目的是要做對的事，如何在陌生選區取得選民信任，利用最有限的資源贏得最高票，用自己的雙腳實地拜訪，在今年首戰立委選舉，再度橫掃最高得票率，成港湖吸票機。

過程中，學生熱烈舉手向高嘉瑜提問「從政印象最深刻是？」高嘉瑜表示，曾經有民眾陳情，房子被建商占用道路，後來被立委找媒體扭曲報導護航違建，雖然過程中媒體呈現的跟真實是不一樣的，但她仍然會站在民眾的角度，幫弱勢發聲。

演講最後，高嘉瑜勉勵世新學生，鼓勵所有有夢的人，相信自己，堅持到底，當別人認為你做不到時，「相信自己」會是力量的來源，並保持初衷，才會有繼續向前與堅持的動力。