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回應彭文正 總統府：蔡英文經嚴謹程序取得博士學位

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
總統府發言人張惇涵。 圖／聯合報系資料照片
總統府發言人張惇涵。 圖／聯合報系資料照片

國民黨中常會今天邀請台灣大學新聞研究所前所長彭文正專題講演「新聞自由」，不過彭文正自訂的演講題目是「當總統是騙子」，彭除了評論中天新聞台不予換照一事及「政經看民視」節目當初怎麼被關掉，還詳論蔡英文總統「論文門」至今的追查過程及司法訴訟，在國民黨中常會留下討論「蔡總統博士論文及學歷真假」的紀錄。

總統府發言人張惇涵回應，關於蔡總統的博士學位，只有求證倫敦政經學院（LSE）校方是唯一且正確的管道，LSE校方已有公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」，而總統府也早已公開出示過校方所提供的學生資料，證明總統經過嚴謹程序，取得博士學位。

張惇涵也表示，「但我們願意不厭其煩地，再次提供LSE校方的公開聲明給大家參考，眼見為憑，誰才是真正散布假消息的人，自然不言可喻。」

總統府發言人 中常會 國民黨

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