蔡英文追憶民進黨創黨主席江鵬堅「莫忘初衷謹記在心」

今年12月15日是民進黨創黨主席江鵬堅逝世20周年，民進黨中常會今天邀請政治大學台灣史研究所所長薛化元以「江鵬堅主席和他的時代」為題進行專案報告，民進黨主席蔡英文聽取報告後指出，今天的民進黨，從在野走到執政，也曾經從逆境中再站起來，從有到無，再從無到有的過程，都經歷過，感謝這些創黨前輩的努力及人民的信任，給民進黨再次執政的機會。對於薛在報告中特別交代要莫望初衷，「我們也謹記在心。」

蔡英文說，12月15日是江鵬堅前主席逝世20周年的日子，這喚起許多民進黨前輩，在那段戒嚴時期，為了追求民主人權自由，辛苦創黨的記憶。「我所知道的江前主席，不但將政治當作是個人的使命，被黨內譽為『客氣而紳士的雄獅』，也是一位鐵肩俠骨的人權律師，他沉穩內斂和圓融處世的態度，帶領著民進黨穩健前進。」

蔡英文說，江在民主改革投入龐大的心力，相信「政治是良心事業」，他參選黨外立委時的口號，就是「不信公義喚不回，誓為人權馬前卒」，現在聽起來仍然是鏗鏘有力。他對戒嚴時期的肅殺氣氛無所畏懼，勇敢走上捍衛民主人權的道路，我相信，這就是本黨一脈相承的堅忍精神。

蔡英文說，她要期許所有從政的黨員同志，要秉持清廉、勤政、愛鄉土的精神，持續為鞏固民主、深化人權、壯大台灣來努力。她也要告訴各位，必須要對現在充滿信心，對未來懷抱希望，「我們要帶領國家走向歷史的新篇章，更要為台灣人民留下一個更好的民主進步黨。」

蔡英文今天也在臉書紀念江鵬堅，她說，總是謙稱自己「笨鳥先飛、做開路先鋒」的江鵬堅前主席，是個有膽識，正直，而且無私的法律人。江對威權壓迫毫無畏懼，勇敢擔任美麗島事件的辯護律師，義無反顧投入黨外選舉，並參與了民進黨的創黨。「我相信，這就是民進黨一脈相承的堅忍精神。」