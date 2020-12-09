彭文正到國民黨談蔡英文論文 民進黨：江啟臣敢背書嗎

國民黨中常會今天邀請台灣大學新聞研究所前所長彭文正專題講演「新聞自由」，不過彭文正自訂的演講題目是「當總統是騙子」，彭除了評論中天新聞台不予換照一事及「政經看民視」節目當初怎麼被關掉，還詳論蔡英文總統「論文門」至今的追查過程及司法訴訟，在國民黨中常會留下討論「蔡總統博士論文及學歷真假」的紀錄。

民進黨發言人周江杰則反問，「請教江啟臣主席、江啟臣委員、江啟臣教授、國民黨完全接受彭文正先生在中常會所講述的內容嗎？」

周江杰說，難道江啟臣不知道英國的倫敦政經學院（LSE）早已證實蔡總統取得法學博士學位？為什麼國民黨敢邀請彭文正先生到中常會演講，卻又不敢對他的演講內容背書？是不是害怕承擔法律責任。國民黨作為一個泱泱大黨，敢邀請，卻不敢背書，顯然是一個不負責任的做法，「江啟臣主席你就是一個最不負責任的政治人物。」