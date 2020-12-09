配合民法修正 立院初審通過9法案下修18歲成年

配合立法院司法法制委員會日前初審通過，將民法成年年齡下修為18歲，立法院內政委員會今天初審通過「入出國及移民法」、「人民團體法」等9項修正草案，將條文中原本以「20歲」的資格限制等文字，修正為「成年」、「未成年」，同步下修為18歲。

內政部長徐國勇、次長陳宗彥今天先後列席內政委員會，專題報告「青年權益下修18歲，強化青年權益保障」並備詢。

內政部指出，為提升青年權益，配合「民法」部分條文修正草案，將成年年齡下修為18歲，經檢視涉及青年權益的內政部主管法律及法規命令、行政規則。其中，直接適用民法成年定義，而無須修正的有14案。

至於「出國及移民法」、「保全業法」、「集會遊行法」、「民防法」、「國籍法」、「人民團體法」、「工業團體法」、「商業團體法」、「教育會法」等9法律，相關條文直接以「20歲」等文字表達成年，朝野經協商後達成共識，相關文字修正為「成年」、「未成年」。

至於「總統副總統選舉罷免法」、「公職人員選舉罷免法」與「政黨法」，因涉及憲法第130條規範的選舉權及被選舉權年齡，陳宗彥說，若未來「憲法」對其年齡規定下修，內政部也會依法調整。

民進黨籍召委沈發惠表示，感謝各黨黨團的支持，內委會本會期得以通過這些歷史性的法案，期待接下來能在本會期的院會順利完成三讀，如期上路實施。未來修憲落實18歲公民權，也會繼續推動。