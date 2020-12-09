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邀彭文正演講「總統變騙子」 國民黨周五開國際記者會

聯合報 / 記者王寓中劉宛琳／台北即時報導
國民黨下午中常會邀請台灣大學新聞研究所前所長彭文正專題講演「新聞自由」。記者劉宛琳攝影
國民黨下午中常會邀請台灣大學新聞研究所前所長彭文正專題講演「新聞自由」。記者劉宛琳攝影

國民黨今天下午中常會邀請台灣大學新聞研究所前所長彭文正專題講演「新聞自由」，彭文正自訂的演講題目是：「當總統是騙子」，除了評論中天不予換照一事及「政經看民視」節目當初是怎麼被關掉的，還詳論蔡英文總統「論文門」至今的追查過程及司法訴訟，在國民黨中常會留下討論「蔡總統博士論文及學歷真假」的紀錄。

除了中常會專題演講新聞自由，國民黨周五（中天正式關台）還將召開國際記者會，針對中天不予換照及蔡政府侵害新聞自由，正式訴諸國際輿論，前總統馬英九和國民黨主席江啟臣將親自參與這場國際記者會。

據了解，江啟臣上周已與國際駐台媒體餐敘，當天參加的國際媒體記者有近50人。

彭文正在國民黨中常會指出，蔡政府對中天不予換照列出四大理由，包括：未能落實新聞專業、內控與自律機制失靈、新聞製播過程遭受不當干擾，以及未能有效說明其如何排除上層股東不當干預， 四大理由每個都很荒唐，沒有一個成立。

彭文正表示，顯然沒有證據是中共代理人，就以新聞製播遭受不當干擾為例，他在民視的節目被關就是親身例子。他並形容，就像要抓槍擊要犯抓不到，最後以闖紅燈名義抓人 。

彭文正指出，碰到這樣的政府，秋鬥不能只有一次，要經常性的走上街頭，秋鬥如果有五萬人，每周選一天到凱道散步，就會有一萬兩千五百人在凱道，應該持續進行，針對任何議題發聲，讓這個政府知道什麼是謙卑、謙卑、再謙卑。

彭文正直言自己主張台獨，在政治理念上和國民黨是兩條平行線，此次交集是「公平正義 」。

江啟臣表示，彭文正訴求的公平正義，也是國民黨所追求的，政治理念可以不一樣，可以批評國民黨、可以不喜歡國民黨，但是不得不講公平正義，當面臨鴨霸的執政黨，不光是民意的回應上，不理不睬，甚至憲法保障的新聞言論自由，這些民主最重要的根基上，一個個毀壞，這是今天大家最感到受威脅的地方。

江啟臣說，不管任何人、不管政治理念如何，只要繼續維持與捍衛台灣的民主政治，就不得不捍衛言論和新聞自由，這是共同的目標。

國民黨 新聞自由 江啟臣

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