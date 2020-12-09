蘇貞昌：三倍券快花一花 台灣有的是地方值回票價

振興三倍券使用期限本月底截止，行政院長蘇貞昌今表示，台灣2356萬人口，已經有2314萬人領取三倍券，呼籲民眾還沒領趕快領，還沒花趕快花，觀光也可以藉這個機會，鼓勵有三倍券的人趕快出來花一花，「因為台灣有的是地方讓你花錢值回票價」。

蘇貞昌今出席台灣觀光協會捐贈人年會暨64週年慶祝茶會，他致詞時指出，當全世界超過6700萬人確診、百萬人死亡，許多國家鎖國、封城、宵禁、停課，甚至禁止民眾出門的此時此刻，國人同胞一心，到今天穩定控制疫情，可以有大型聚會，正常生活，可以有超過50萬人齊聚觀賞的國慶煙火，舉辦旅遊展、美食展等等，就是大家齊心合力，讓世界看見台灣美麗。

蘇貞昌說，台灣歡迎世界也要走向世界，台灣觀光協會比交通部觀光局還早成立15年，在各界支持下努力下讓台灣被世界看見，這次疫情則讓世界都感覺，如果可以平安到處走走是一種幸福，當疫情衝擊過去後，台灣一定會因為這次疫情被看見，更多人想要來，觀光協會角色就更重要。

除了強調防疫成功，蘇貞昌也說我國在全世界經濟成長都是負的時候，是極少數經濟能正成長的國家，光是三倍券政策，台灣2356萬人口，已經有2314萬人領取三倍券，剩一小部分人還沒領用，他呼籲還沒領趕快領，因為只剩下20天，還沒花趕快花，因為還有一百億，觀光也可以藉這個機會，鼓勵有三倍券的人趕快出來花一花，「因為台灣有的是地方讓你花錢值回票價」。

蘇貞昌表示，三倍券帶動經濟非常好，三倍券政策7月上路至11月，我國零售業、百貨業的業績都比去年同期還要高，甚至是歷史新高。

蘇貞昌最後則說，台灣有間知名店家叫做度小月，也許疫情期間各界是小月，但度過小月後，大家會記住2020雖然是艱苦的一年，不過在蔡總統領導下，台灣是亂世中的福地，是安全、美麗、觀光的好地方。