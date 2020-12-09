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彭文正：我在等民進黨中常會找我談新聞自由 我跑步去

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
資深媒體人彭文正。記者劉宛琳／攝影
資深媒體人彭文正。記者劉宛琳／攝影

國民黨中常會今天邀請資深媒體人彭文正專題演講談「新聞自由」，彭受訪表示，他喊了一輩子「國民黨不倒，台灣不會好」，結果今天受邀來國民黨中常會，他覺得很榮幸，人生際遇如白雲蒼狗；他說，談新聞自由是好事，中共國家主席習近平找他談他也會去。他也公開呼籲，「我在等民進黨中常會邀我去演講談新聞自由，我一定跑步去」。

彭文正出現在國民黨中常會，吸引大批媒體前來。彭一來就對著媒體說：「我在講假博士講論文的時候你們怎麼都不來？」場面一度尷尬。

彭文正表示，前天以前他還是深綠極獨，結果來國民黨中常會的消息曝光後，昨天變成中共同路人，今天來到深藍陣地，感覺很有趣的、很期待，人生際遇如白雲蒼狗。對於外界如何扣他帽子，他表示自己早已被過度解讀，怕什麼？但他也強調，自己一直不變的理念就是台獨分子，台獨的定義就是台灣人有權力決定自己的未來。

彭說，今天會談自己對新聞自由一向的理念，中天、談「政經看民視」是怎麼被關掉的，以及他揭發蔡英文的假論文是如何被打壓的，「這三件事可以串起來，來看今天蔡政府怎麼看待言論自由」。

彭也提到對於國民黨的邀約，他一秒答應，讓國民黨嚇一跳，連忙說謝謝要去跟主席報告這個消息。他認為，談新聞自由是很好的一件事，習近平找他談新聞自由他也一定去，只是同仁告訴他千萬別去，怕去了就回不來了。此外，他說自己也在等民進黨中常會找他去演講談新聞自由，「我一定跑步去」。

新聞自由 國民黨 中常會

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