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地方稅納入社宅成本 營建署：嚴重扭曲政策內涵

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導

台北市政府明倫社會住宅3房型44坪租金高，引發熱議。內政部營建署今天重申，社會住宅房屋稅及地價稅依法免徵，並非社宅成本，更不會造成社宅名目租金難以降低問題。台北市政府將此稅收視為社宅成本，實明顯錯誤且嚴重扭曲社宅政策內涵。

營建署指出，地價稅及房屋稅是地方稅，地方政府原即可自行決定，依據「住宅法」第22條規定，社會住宅在興辦期間，直轄市、縣市政府應課徵的地價稅及房屋稅，可予適當減免，並授權由地方主管機關訂定自治條例規範。

營建署表示，另依「稅捐稽徵法」規定，稅法或其他法律為特定政策所規定的租稅優惠，應明定實施年限，因此住宅法明定上開租稅優惠實施年限為5年，屆時再授權行政院延長，並以一次為限。待稅優屆期前，再配合修法延長，以維繫社宅營運期間均能享有稅優。

內政部表示，為推動8年20萬戶的社會住宅興辦目標，中央及地方政府早已依據住宅法訂定社會住宅出租辦法，台北市政府也在其社宅出租辦法第12條明定，社宅租金收費基準，應衡酌承租者所得狀況、負擔能力等合理訂定，該辦法並無100%自償或以成本定價之規定。

營建署重申，市場平均租金8折以下是中央與多數市縣的基本原則，並佐以中央非自償補助及社會住宅融資平台等協助，讓社會住宅實質照顧更能契合弱勢族群居住需求。而「住宅法」第11條規定的分級補貼，是針對住宅租金補貼的規定，並非規範直接興建社會住宅的租金標準。

營建署表示，為依住宅法第11條之規定推動租金分級補貼制度，2017年即著手研擬相關措施，去年分別在北、中、南、東舉辦4場座談會，因多數地方政府擔心少數家戶補貼金額減少而延宕，經再調整後，於今年10月8日、11月12日邀請有關機關及地方政府已研商確定，正辦理報院事宜，預計明年實施。

社會住宅 社宅 住宅法

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