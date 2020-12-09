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費鴻泰批黑手伸央行遭疑挺建商 蘇貞昌：尊重立委質詢

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影
行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影

立法院昨進行施政總質詢，國民黨立委費鴻泰質疑，央行打炒房策略倉促，總統蔡英文將手伸進央行，後續反倒遭質疑是替建商講話。行政院長蘇貞昌今則表示，尊重立委依法質詢。

蘇貞昌上周四宣示打炒房，央行總裁楊金龍周一也宣布打房新政策，費鴻泰昨在立法院質詢時直批評重大政策處理得如此匆促，質疑楊金龍只徵詢過一位常務理事，就是蔡英文總統的姊夫陳南光，總統府昨晚間則要求費鴻泰指控請提出具體證據，民進黨則批評費鴻泰幫建商講話；費則在臉書解釋，質詢是質疑任何人都不該把政治力、把黑手伸進央行。

蘇貞昌今出席台灣觀光協會捐贈人年會暨64週年慶祝茶，他會前受訪表示，尊重立委依憲法質詢職權，也尊重各界意見，但最重要還是讓全國同胞一起努力居住正義，政府也會這樣努力。

費鴻泰 蘇貞昌

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