沒回應曾罵蔡英文半小時 蘇貞昌：今早午餐都一起吃 中傷沒用

行政院長蘇貞昌遭國民黨立委鄭麗文爆料，曾在某場屏東同鄉會活動上，飆罵蔡英文總統半小時，今更被還原那場活動是2017年5月6日的屏東縣同鄉會總會成立大會。蘇貞昌今受訪時未回應是否飆罵，但他表示，今天早餐、午餐都與總統在一起，這類中傷沒有用。

蘇貞昌昨在立院笑著說，他與蔡總統現在無話不談，彼此信任，很多不必要的中傷沒有意義也無效，但今又被追出飆罵場次，他趁著出席台灣觀光協會捐贈人年會暨64週年慶祝茶會前受訪表示，現在和蔡總統為國家努力做事合作無間、彼此信任，像今天早餐、午餐都一起吃。

蘇貞昌說，兩人整天為國事奔忙，這些分化、中傷的話沒有意義也沒有效；不過，蘇未回應是否有飆罵情形。