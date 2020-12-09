聽新聞
test
0:00 / 0:00
沒回應曾罵蔡英文半小時 蘇貞昌：今早午餐都一起吃 中傷沒用
行政院長蘇貞昌遭國民黨立委鄭麗文爆料，曾在某場屏東同鄉會活動上，飆罵蔡英文總統半小時，今更被還原那場活動是2017年5月6日的屏東縣同鄉會總會成立大會。蘇貞昌今受訪時未回應是否飆罵，但他表示，今天早餐、午餐都與總統在一起，這類中傷沒有用。
蘇貞昌昨在立院笑著說，他與蔡總統現在無話不談，彼此信任，很多不必要的中傷沒有意義也無效，但今又被追出飆罵場次，他趁著出席台灣觀光協會捐贈人年會暨64週年慶祝茶會前受訪表示，現在和蔡總統為國家努力做事合作無間、彼此信任，像今天早餐、午餐都一起吃。
蘇貞昌說，兩人整天為國事奔忙，這些分化、中傷的話沒有意義也沒有效；不過，蘇未回應是否有飆罵情形。
另外駐日大使謝長廷這回返台述職，並未與蘇貞昌見面並討論到日本食品進口議題，被懷疑是兩人2007年心結至今未解。蘇則說，只是因為沒有這個議題，因此沒有必要。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言