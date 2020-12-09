賴清德接見好人好事代表「良善是台灣非常珍貴的力量」

副總統賴清德今天上午接見109年全國好人好事代表，他致詞時表示，32位得獎人來自不同的領域，包括軍警、公教、企業、醫界及社團等，雖然行善的事蹟不同，但是精神是一樣的。大家都主動積極，從社區、鄰里，甚至到國際社會，發揮愛心與良善的力量，幫助弱小，解決各種困難，令人欽佩。他也說，「台灣有很多讓國際社會欽佩的地方，其中，良善就是台灣非常珍貴的力量。」

賴清德致詞時首先代表蔡總統恭喜32位好人好事代表，眾望所歸，得到全國最具代表性的獎項。同時，也感謝在台灣每一個角落默默行善，解決許許多多的問題。

賴清德也感謝「中華民國表揚好人好事運動協會」理事長江達隆率領的團隊，多年來秉持著存好心、說好話、做好事、處處行善的理念，到台灣各地挖掘默默行善的人，予以表揚，讓每一個善行都能夠讓社會大眾知道。除了有助於將社會整體的風氣導向行善的方向，其實也給予默默行善的人很大的鼓勵，影響更多人一起行善。

賴清德認為，台灣有很多讓國際社會欽佩的地方，其中，良善就是台灣非常珍貴的力量。他在台南市長任內，當地發生了大地震，台灣社會非常關心與支持，捐款總額超過40億元，捐款筆數超過40萬筆。而發生高雄氣爆及新北市塵爆時，社會各界也相當關心。不僅是台灣社會有難時，國人相挺，當周邊的國家，例如日本、中國及東南亞等地發生災難時，國人的愛心也不落人後。

賴清德進一步指出，2020年，武漢肺炎讓每一個國家、甚至每一個人的生活徹底轉變。台灣目前的防疫成果比其他國家好很多，防疫的過程與方法也深受國際社會的肯定。他認為，除了蔡總統的超前部署，衛生福利部長陳時中的妥當指揮及內政部徐國勇部長的後勤支援以外，也是因為國人的團結合作，才有辦法因應這次的武漢肺炎。

賴清德認為，不論是總統、政府單位、社區里長，或者是民眾與記者，背後都有良善的力量。如果不是這個良善的力量，怎麼會有二、三十萬人願意接受隔離？「大家之所以願意接受14天的隔離，是希望不要影響別人，背後其實是一股良善的力量，讓他們接受了政府這樣的做法。此外，醫生跟護士之所以願意站在第一線，走入隔離病房照顧武漢肺炎的病人，背後也是一股良善的力量。」

賴清德表示，他在每一位得獎人身上都看到良善的力量。「中華民國表揚好人好事運動協會」數十年來如一日，舉辦選拔，也代表了良善的力量，是臺灣最寶貴的軟實力。最後，他也再度表達敬意與謝意，希望大家能一起努力，讓國家社會都能夠越來越好。