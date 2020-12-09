蔡英文頻與美跨黨派對話 高層：證明押寶說是錯誤操作

蔡英文總統今天清晨（美東時間8日）受邀在美國「國際民主協會」（NDI）的年會上，以視訊方式發表演說，涉外高層指出，可以明顯觀察出，在美國總統大選後，蔡總統密集展開了與美方的「跨黨派對話」，完全證明在野黨所指的「押寶說」是錯誤操作。

涉外高層說，蔡總統繼上周五獲頒「全美議會交流理事會」（ALEC）的「國際領袖先鋒獎」後，本周二隨即出席「2020台美日三邊印太安全對話」，與美國前亞太助卿坎伯（Kurt Campbell）視訊連線；相隔一天，再與美國眾議院議長裴洛西「線上同框」。而接連在NDI線上演說後的隔日，蔡總統將在明天清晨透過視訊方式，在川普政府高層關係密切的保守派智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）發表線上演說。

涉外高層說，在台灣內部，在野黨不斷炒作美豬、美牛議題的政治紛擾中，從這一連串與美方展開的「跨黨派對話」，以及美國跨黨派對台灣的支持力道來看，完全證明美國大選前所謂的「押寶說」，只是在野黨的錯誤操作。另一層面，也證明了蔡政府時常強調的「持續爭取美國跨黨派支持」不是口號，而是持續具體落實，並且，無畏國內政壇的烏煙瘴氣，蔡仍保持一貫冷靜風格，在目前良好的互信基礎上，力求持續推進台美關係。