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蔡英文與裴洛西線上同框 涉外高層：去年4月兩人也通電

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（左圖）以視訊方式在美國「國際民主協會」（NDI）年會上發表演說，並與聯邦眾議院議長裴洛西（右圖）線上同框。 聯合報系資料照、美聯社
蔡英文總統（左圖）以視訊方式在美國「國際民主協會」（NDI）年會上發表演說，並與聯邦眾議院議長裴洛西（右圖）線上同框。 聯合報系資料照、美聯社

蔡英文總統今天清晨（美東時間8日）受邀在美國「國際民主協會」（NDI）的年會上，以視訊方式發表演說，並與聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）線上同框，涉外高層透露，去年4月，蔡英文出訪過境夏威夷期間，便曾與裴洛西通電會談；今年1月總統大選後，裴洛西即代表眾議院向蔡英文和台灣表達祝賀，不但表達台灣鼓舞了熱愛自由的人，也強調美國盼望進一步加強與台灣「牢固夥伴關係」。

涉外高層表示，蔡總統此次是受美國「國際民主協會」（National Democratic Institute, NDI）主席、前國務卿歐布萊特（Madeline Albright），及NDI會長、美國前國防部首席亞太副助理部長米德偉（Derek Mitchell）邀請，在NDI年度慶祝民主活動（2020 NDI Celebration of Democracy Gala）發表視訊演說。今年度慶祝民主活動是以已故美國前聯邦眾議員路易斯（John Lewis）的名言「好的麻煩」（good trouble）為主題，邀請蔡總統發表演說；同時，也邀請國際女性政治人物發表對領導力、婦女政治賦權，以及「好的麻煩」等觀點。

涉外高層指出，成立於1983年的「國際民主協會」（NDI）被認為與民主黨關係較為友好密切。主席歐布萊特（Madeleine Albright）曾任柯林頓政府國務卿，副主席達修爾（Tom Daschle）則曾任參議員民主黨領袖，會長米德偉（Derek Mitchell）則曾任歐巴馬政府的國防部首席亞太副助理部長及駐緬甸大使，更是「台灣女婿」，也都與台灣關係友好。過去的年度盛事均有四、五百人參與，今年則因疫情關係，將年度慶祝民主活動改以線上方式舉辦。

涉外高層也說，特別的是，今年活動中也頒發民主獎（NDI Democracy Award）予民主黨籍美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi），蔡英文也透過視訊方式，向裴洛西表達祝賀之意。蔡英文與裴洛西兩人也透過這個場合在「線上同框」。

涉外高層說，在總統大選後，今年2月賴清德以準副總統身份訪美期間，也曾拜會過裴洛西。今年3月眾議院以415：0票通過「台北法」（TAIPEI Act），要求美國政府作出實際行動支援台灣，如強化雙方經貿合作、協助台灣參與國際組織等時，裴洛西便強調：「今天及每一天，國會持續向世界傳遞一個訊息，就是美國和台灣站在一起」。

裴洛西 蔡英文

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