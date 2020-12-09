外交部與美大學簽約 砸100萬美元設立「台灣研究基金」

駐西雅圖辦事處8日發布新聞稿表示，處長甄國清代表外交部與華盛頓大學校長克斯（Ana Mari Cauce）在線上簽署備忘錄，由台灣出資180萬美元，其中100萬美元成立「台灣研究基金」（Taiwan Studies MOFA Endowment），80萬美元投入台灣藝術文化合作計畫。

新聞稿表示，華盛頓大學將成為美國西北地區台灣研究及文化交流的重鎮。

甄國清表示，這項合作將可增進台灣與美國西北地區的互動，也呼應近日簽署的「台美教育倡議」。

新聞稿提到，華盛頓大學創建於1861年，為美國西部歷史最悠久及西北地區規模最大的大學，在全美公立大學排名第4、世界排名第29；華盛頓大學2017年成立「台灣研究計畫」並設有專任教職，為全球首創「台灣研究」的講座，目前華盛頓大學的台灣校友約1700人，就讀中的台灣留學生約有500人。