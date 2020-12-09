王毅訪日謝長廷卻回台灣 外交部：請假時行程未定

駐日代表謝長廷日前返國述職，表示要了解核食開放的議題；國民黨立委今天在立法院質詢時詢問，中國大陸外交部長王毅上個月底訪問日本，謝長廷似乎不在日本，外交部次長田中光說，謝長廷這次回來是請假，11月4日就請假，當時王毅的行程還沒定，但國民黨立委仍不滿，認為謝長廷是在錯誤的時間回到台灣。

立法院外交及國防委員會今天審查「中華民國政府與馬紹爾群島共和國政府經濟合作協定案」，田中光列席並備詢。

國民黨立委陳以信質詢時表示，王毅11月24至25日訪問日本，謝長廷在日本嗎？田中光說，謝長廷不在，據外交部了解，謝長廷是請假，陳以信追問，難道謝長廷不知道王毅要去日本？他還請私人的假，如果外交部有重要會議，為何他不是請公假？他不知道王毅要去日本嗎？田中光說，應該知道，這次回台灣是因為有定期會議要開，「大概很早就訂好了」。

陳以信說，王毅訪問日本，但我們代表處卻唱空城計，這是這麼重要的大事，謝長廷事前知道還硬要回來，這根本是怠忽職守、前線失職，田中光說沒有怠忽職守，外館有替代的系統。

國民黨立委李德維詢問，王毅訪日外交部是否全程掌握，田中光回應「是的」，但謝長廷回台灣，無法在日本媒體替台灣發聲，誰能替代他的聲量？他認為謝長廷根本是在錯誤的時間錯誤地回到台灣，放棄為台灣發聲的機會，錯誤到極點。

田中光說，謝長廷請假是11月4日，那時候王毅行程還沒有定，回來還有檢疫14天的問題，外交部也有替代方案，若館長不在，還有副館長。