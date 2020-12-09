逾九成台人認為自己沒歧視別人 江啟臣：自我感覺良好

國民黨今舉辦「願景台灣2030」論壇，討論「社會包容」並公布首份「社會歧視與包容」民意調查。結果顯示，台灣有高達91.4%的民眾認為自己沒有歧視別人，也有逾五成民眾認為生活中的歧視不嚴重，更有93.3%的民眾認為自己沒有被歧視。國民黨主席江啟臣認為，台灣社會有些「自我感覺良好」，實際生活上許多歧視是調查不出來的。

本次民意調查，除了歧視外，也配合這次討論主題「多元社會」，將「大陸妹」、「外勞」、「外籍配偶」、「新台灣之子」這些常出現在新住民身上的詞彙進行調查。結果發現，51%民眾認為大陸妹稱呼不是歧視，65%認為外勞稱呼不是歧視、81.4%認為外籍配偶不是歧視、69.1%認為新台灣之子不是歧視。

不過，現場來自於印尼、印度以及俄羅斯的來賓認為，他們常因膚色、長相被「貼標籤」，甚至已經嫁來台灣20年，還是常常被問是來這裡幹嘛的。即便大家認為「外籍配偶」是很正常的稱呼，但他們也因此被當成台灣的「外人」，不是真正被接納，很多時候也對於這些有別於他人的稱呼感到不舒服。

江啟臣表示，看這份民調多少會覺得台灣社會是「自我感覺良好」，好像沒有歧視的問題，但實際上的情況並不是如民調所呈現，「感覺好像不嚴重，但實際上在生活中發生多少歧視，是調查不出來的」，有時候它是發生在很細微的地方。江說，台灣某種程度也是移民社會，只是早來晚到，這些都挑戰台灣如何轉型適應移民社會。

江啟臣以自身為例，他表示20多年前到美國去念書的時候，英文一開始也很菜，但美國人不管你看起來是不是外國臉孔，都直接對你講英文。但在台灣，只有要看到你膚色不同、長相不同，就會猶豫要對你講英文還是中文，會講英文的可能就直接講英文，不會講英文的甚至就躲起來，連中文都不講。

江啟臣說，這個例子就代表台灣在生活形式上仍不習慣移民社會、多元社會，台灣在移民社會這方面確實剛起步，在融合的過程處於非常初階的階段，有些可能不是有意要歧視，但刻板印象會流露出讓人不舒服的地方，自己也會不自覺歧視，所以台灣在這方面確實還有很大的進步空間。