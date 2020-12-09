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辦論壇討論跨性別 江啟臣：國民黨要突破同溫層

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
國民黨主席江啟臣。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影

國民黨今舉辦「願景台灣2030」第一場論壇。國民黨主席江啟臣表示，這是依照聯合國永續發展的計畫，希望除了從台灣在地出發外，也能夠與國際關心的事和國際所訂下的目標來做接軌，國民黨不只是自己關起門來想，更要與社會對話。江啟臣說，他身為黨主席，有義務帶領國民黨落實未來的願景目標；他也強調，跨出這一步確實是國民黨突破同溫層。

媒體詢問江啟臣規畫未來10年的願景，是否是展現想要更上一層樓的企圖心？江啟臣表示，要做很多事當然要有一些遠見，身為國民黨主席也要替黨想未來的願幾和目標，就像2018年的目標是重返執政，但重返執政必須建築在具體可以被實現的目標、願景和裡想上，這也是黨主席的義務。

對於今天討論跨性別議題（LGBT），是否是突破同溫層？江啟臣說，某種程度上算是，因為過去這段時間以來，很多人對國民黨的批評都是在「同溫層或特定高層、黨內對話的思維」。所以他上任後一直強調，國民黨必須透過智庫、立院黨團和從政同志想辦法與外界做對話，一個是非國民黨系統，另外一個就是國際，國民黨努力往這兩個方向來前進。

國民黨 江啟臣 跨性別 LGBT

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