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蔡壁如提社宅三關鍵 批總統拖延住宅政策、對不起年輕人

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
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民眾黨立委蔡壁如今舉行記者會，提出社會住宅三大關鍵，包括開源、節流，以及民眾，並認為蔡政府在2016年提出實價登錄2.0和囤房稅，現在卻一直拖延，很對不起年輕人。

蔡壁如今在東明社會住宅舉行「財政紀律 社宅永續，讓社會住宅—蓋出來！租出去！」記者會，提出「社會住宅三大關鍵」，要讓社宅開源節流，以達成財政紀律、社宅永續，包括，要開源，讓房地合一稅注入住宅基金、要節流，應減免地價稅及房屋稅，以及訂定民眾可負擔基準、可負擔租金。

蔡壁如指出，因應全球疫情的寬鬆貨幣政策，及全球供應鏈重組下的台商資金回流，導致國內資金充沛，使得房地產價格上揚，央行進行信用管制對房市降溫。然而央行總裁楊金龍也認為，房市問題需要各部會通力合作，特別是不動產持有成本太低。

她並引用監察院去年12月的「我國『社會住宅』政策之推動成效及檢討」報告指出，社會住宅為居住正義及社會安全網的最後一道防線，而非為解決都會區高房價與房地產投機炒作等問題的萬靈丹，且資訊往往不甚透明，應增加非自用住宅之持有成本。

蔡壁如批評，蔡英文總統在2016年提出「住宅三箭」，其實方向正確，但實價登錄2.0和囤房稅相關修法卻一直拖延，民進黨用居住正義拿很多年輕人的票，但這五年政府所做的，對不起年輕人。

蔡壁如並澄清，內政部營建署8日稱「公有公用之土地與建物，原本就無需繳納房屋稅與地價稅」並不符合房屋稅條例第14條、土地稅法第20條規定，因社宅是公有出租給特定人用，不是公用，才會在住宅法第22條訂定5+5年免稅的條文。

她並指出，根據住宅法規定，社會住宅於興辦期間，直轄市、縣（市）政府應課徵的地價稅及房屋稅，得予適當減免，其租稅優惠，實施年限為5年，年限屆期前半年，行政院得視情況延長，以一次為限。她呼籲，為降低社會住宅成本，應該延長減免。

社會住宅 蔡壁如 社宅

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