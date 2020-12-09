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青山宮遶境 徐國勇：不擾亂他人是對神明最大尊敬

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
圖擷自國會頻道
圖擷自國會頻道

艋舺青山王祭連夜施放鞭炮惹民怨。內政部長徐國勇今天赴立法院備詢前受訪表示，信仰是人民很重要部分，在尊敬神明時也要注意社會氛圍，不要去影響人家，不擾亂他人就是對神明最大的尊敬。

台南市白河區一輛負責施放廟會煙火的小貨車日前突起火，車上6名大人跳車逃生，但9歲鄭姓女童逃生不及，被燒成焦屍。

徐國勇表示，很遺憾發生這樣的事情，車上應該要有簡單的消滅火器，他已要求消防、警政機關要嚴加宣導，民政司也要和宗教團體協商，以後這種車子要有簡單滅火器。

內政部次長陳宗彥備詢時表示，該輛炮車是從其他縣市來的進香團，可能在引燃鞭炮或其他餘灰造成起火，非常遺憾也很不幸，小女孩就在車上，還是希望宗教進行相關活動要特別注意。

陳宗彥說，他在台南推動宗教優質化改變，和所有宮廟約法三章，減少炮竹量、沿路施放行為，得到各宮廟很大支持，也減少危險性。但不是只有民政局，還有環保局、消防局及地方公所共同合作才能做到。

針對艋舺青山王祭連夜施放鞭炮擾民，陳宗彥說，各地方政府有自治條例和明定噪音管制、炮竹煙火施放時間，這是執行力的問題。

徐國勇 艋舺 青山宮

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