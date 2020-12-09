日前首相安倍晉三明年訪台？ 外交部：非常樂觀也歡迎

民進黨立委郭國文昨天透露日本前首相安倍晉三有意願訪台，最快的可能時間是明年；外交部次長田中光今天表示，官方還沒接到消息，外交部樂觀其成，對這消息非常樂觀也歡迎。

立法院「亞東國會議員友好協會」跨黨派立委今年10月公開邀請安倍晉三明年訪問台灣，協會會長郭國文昨天質詢時透露，安倍有意願訪台，最快可能是明年。

無黨籍立委林昶佐今天質詢時詢問，昨天傳出消息安倍可能明年訪台，田中光表示，對這個消息非常樂觀也歡迎，林昶佐追問「就是有可能？」田中光回「是的」。