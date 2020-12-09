為何年編千萬CPTPP預算？外交部：讓成員知道台灣要加入

爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）成為近日話題，國民黨立委江啟臣今天質詢時表示，外交部近兩年每年編列1500萬推動我國加入CPTPP，最後錢的去向為何？外交部國經司司長蔡允中回覆，主要用在第一階段推案預算，目前有11國參加，「現在起碼11個國家知道台灣要加入」，而江啟臣聽到回應十分不滿，回嗆「這樣就要花1500萬？」

江啟臣等國民黨立委昨天被批評凍結外交部推動加入CPTPP及協助各種國際交流活動預算，根本是「扯台灣後腿」。

江啟臣今天在外交及國防委員會質詢時表示，政府喊要爭取加入CPTPP，那做了什麼努力？外交部次長田中光說，外交部成立CPTPP任務小組，每兩個月開一次會，至今已經開了12次會。

江啟臣說，審預算是立委的工作，結果昨天有「涉外人士」向媒體放話，攻擊在野黨立委，罵國民黨是雙面黨，和台灣為敵，凍結案明明還在討論中沒有定案，過去兩年的凍結預算最後也都解凍給外交部花，那錢花去哪裡？

江啟臣說，去年民進黨立委羅致政、趙天麟和無黨籍立委林昶佐也都有提案凍結，但有心人士卻匿名躲在幕後攻擊在野黨，這是踐踏、藐視國會，民進黨加入不了國際組織就怪罪在野黨，「無恥」，行政院國際經貿策略小組歷年都有開會，但他唯獨找不到行政院長蘇貞昌上任後的開會紀錄，「不做事還要編預算，這凍結不合理嗎？」

蔡允中說，1500萬主要是第一階段推案預算，有11個國家參與，現在這11個國家知道台灣要加入，他們態度也都很正面；田中光說，涉外人士絕對不是政府機關的人，也承諾會向江啟臣說明1500萬的預算怎麼花。