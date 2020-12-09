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NDI年會視訊演說 蔡英文：共享價值觀讓台美關係空前緊密

聯合報 / 記者張文馨／華盛頓即時報導
蔡英文總統。 聯合報系資料照
蔡英文總統。 聯合報系資料照

蔡英文總統8日受邀在美國「國際民主協會」（NDI）的年會上，以視訊方式發表演說，她提到美國總統大選的投票率創新高，她提到美國甫逝世的非裔眾議員路易斯（John Lewis）、美國副總統當選人賀錦麗（Kamala Harris）與聯邦眾議院議長波洛西（Nancy Pelosi），細數他們對美國民主的貢獻，並提到台灣的民主經驗，稱共享價值觀讓台美關係空前緊密。

蔡英文表示，路易斯1986年首度當選美國眾議員，同年台灣成立第一個反對黨，民進黨創黨黨員為了捍衛民主、人權與言論自由走上街頭，甚至入獄，前輩的犧牲讓台灣成了世上最自由和蓬勃發展的民主政體。

蔡英文說，美國人民以無比熱情行使民主權利，讓投票率創歷史新高，能行使權利彌足珍貴，時刻提醒所有人要全力保護民主自由的生活方式。

蔡英文提到，樂見兩國部分最高職務都由女性擔綱，包括即將就任首位女性副總統的賀錦麗、在海內外堅定支持民主民權的波洛西。

蔡英文表示，台美共享價值觀讓雙邊關係空前緊密；「台灣民主基金會」協助「國際民主協會」與「國際共和研究所」（International Republican Institute, IRI）在台北設處。

蔡英文表示，她不斷努力讓台灣成為亞洲閃亮的燈塔，台灣的自由民主鼓舞他國；但眼前仍有許多挑戰，在香港，曾經理所當然的權利與自由都成過去，在台灣，充斥假訊息干擾。

蔡英文也說，感激美國幾十年來的力挺，台灣與美國既是朋友也是夥伴，美國兩兩黨對強化台美關係和加深價值觀的連結，展現出前所未見的高度共識，當兩國尋覓新合作領域之際，雙方的友誼將更加堅定。

蔡英文 台美關係

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