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蔣萬安爆會聊彼此民調 羅智強：有什麼好聊就你贏啊　

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委蔣萬安（左）與國民黨議員羅智強（右）昨晚出席工商建研會理事長交接典禮、比鄰而坐。記者劉宛琳／攝影
國民黨立委蔣萬安（左）與國民黨議員羅智強（右）昨晚出席工商建研會理事長交接典禮、比鄰而坐。記者劉宛琳／攝影

國民黨備戰2022台北市長選舉，以黨內立委蔣萬安呼聲最高，不過，擁有百萬臉書粉絲的國民黨台北市議員羅智強也表態要角逐。兩人昨晚出席工商建研會理事長交接典禮、比鄰而坐，被問到會尷尬嗎？兩人異口同聲的說：「不會啦，好朋友」，蔣萬安還開玩笑說，「我們會聊一下彼此的民調」；羅智強則回：「有什麼好聊的，就萬安贏啊！」說完兩人相視大笑。

蔣萬安表示，兩人偶爾會在跑行程時遇到，剛剛與羅智強聊美豬、公投等，彼此在許多議題上都會交換意見。蔣萬安讚羅智強近來有幾個議題打得很好，還有網路發起的活動聲量也都有衝高，幫了國民黨很大的忙。

羅智強也稱讚蔣萬安這段時間在立院表現不錯，站在民眾的角度，直接去訪問豬農，拿出最紮實的數據去質詢，用非常理性的方式去監督政府。不像行政院長蘇貞昌只會耍嘴皮子。

媒體問到，現在兩人是「兄弟登山各自努力？」蔣萬安說：「我們一起努力」，羅智強表示，國民黨贏最重要，萬安則附和，「國民黨一定要贏」。

羅智強 蔣萬安 國民黨

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