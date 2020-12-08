快訊

台農到北京「告御狀」只因地方警嗆「去找習近平」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蔡英文發送四張圖卡 說明美豬牛政策「保障選擇自由」

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統今天在臉書上放送四張圖卡，針對開放美豬政策一一澄清。圖／取自蔡英文臉書
蔡英文總統今天在臉書上放送四張圖卡，針對開放美豬政策一一澄清。圖／取自蔡英文臉書

蔡英文總統今天在臉書上放送四張圖卡，針對開放美豬政策一一澄清，她表示，這陣子真的很多假訊息，有些針對國防，有些針對防疫，當然也有許多是針對美豬美牛議題。她必須指出，假訊息傷害豬農、影響台灣對外的經貿關係，更會破壞人與人之間的信任，無論如何都必須加以澄清。而對抗假訊息最好的方式，就是說出真相，提供正確的資訊。

四張圖卡包括「確保人民吃得安心」、「保障大家選擇自由」、「保護豬農降低風險」及「台美關係穩定發展」等。

蔡總統強調，台美關係正在穩定發展，開放美豬是為了國家整體的最大利益，「我們一定也會盡最大的努力，把關風險，保障選擇自由，保護豬農生計。以下是正確的資訊圖卡，請大家幫我多轉傳吧。」

美豬 假訊息 台美關係

延伸閱讀

富比世公布全球百大權勢女性 蔡總統名列37

美豬假訊息多 總統秀4圖卡盼民眾協助澄清

國民黨批蔡英文放任國安高層放話嗆立委 應公開道歉

央行副總裁是由蔡英文姐夫欽定？ 總統府：無端指控

相關新聞

質詢遭歪樓成反打房 費鴻泰：是打總統府黑手伸進央行

中央銀行昨祭出4大打炒房措施，國民黨立委費鴻泰今在立院質疑，央行總裁楊金龍急什麼，遭批反打房，反而是總統府發新聞稿回擊，...

蔡英文發送四張圖卡 說明美豬牛政策「保障選擇自由」

蔡英文總統今天在臉書上放送四張圖卡，針對開放美豬政策一一澄清，她表示，這陣子真的很多假訊息，有些針對國防，有些針對防疫，...

富比世公布全球百大權勢女性 蔡總統名列37

美國「富比世雜誌」今天公布2020年「全球百大最有權勢女性」排行榜，蔡英文總統今年位居第37名。富比世在簡介中指出，蔡英...

民進黨批費鴻泰：爆跳如雷為建商大罵中央打炒房

央行總裁楊金龍昨天宣布打房新政策，國民黨立委費鴻泰今天在立法院質詢時直批重大政策竟處理得如此匆促，還問楊金龍，有一一徵詢...

綠：國民黨超譯拜登談話 誤導視聽扯台灣後腿

民進黨發言人顏若芳今天說，國民黨指蔡政府開放萊豬想換利遭美方打臉，但仔細檢視日前美國總統當選人拜登接受「紐約時報」專訪內...

拜登不簽新貿易協定 國民黨：他早在今年4月就說清楚

美國總統準拜登表示目前不會與其他國家簽署任何新的貿易協定。經濟部長王美花今在立法院受訪時表示，「拜登有他國內的問題，我們要...

國民黨批蔡英文放任國安高層放話嗆立委 應公開道歉

針對媒體報導「國民黨為索機密擋近百億國防預算？國安高層諷：當賣國賊嗎？」，國民黨今表示，立委審查預算為人民荷包把關是基本...

涉外人士：拜登將延續川普在區域的作為 強化台美合作

今天上午蔡英文出席「2020台美日三邊印太安全對話」，會中與亞洲集團（The Asia Group）主席、美國前亞太助卿...

Yahoo票選2020新聞人物 韓國瑜擠下陳時中連三冠

Yahoo奇摩公佈2020年度十大國內外新聞、人物及娛樂排行榜，近幾年選舉議題持續攻佔網友眼球，特別是國民黨籍的前高雄市...

江啟臣：政府編預算沒開經貿會議 拿人民納稅錢對幹

國民黨立委今在立法院外交委員會提案凍結和刪除CPTPP預算，遭民進黨批評喊加入還要刪預算。國民黨主席江啟臣晚間出席工商建...

蔡英文與拜登核心幕僚坎博同台 高層：李登輝時代老友

今天上午蔡英文出席「2020台美日三邊印太安全對話」，會中與亞洲集團（The Asia Group）主席、美國前亞太助卿...

被林飛帆罵笨蛋 馬英九：他沒信用了 不要聽他的話

資深媒體人周玉蔻上午專訪民進黨副秘書長林飛帆，周指前總統馬英九執政後期與美國前總統歐巴馬關係不好，馬要和中共國家主席習近...

熱門新聞

指揮中心鬆口浙江台商可能本土染疫 培養病毒確認序列

獨／中天關台倒數 員工真實現況曝光

成都新冠疫情再起 四川宣布：進入戰時狀態

開台灣安全研討會 孫大千：最沒資格談的就是民進黨

高嘉瑜獻唱為中天打氣 王浩宇批「真是夠了」

選後首次 美售台近80億元「陸區第三代通訊系統」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。