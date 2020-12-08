蔡英文發送四張圖卡 說明美豬牛政策「保障選擇自由」

蔡英文總統今天在臉書上放送四張圖卡，針對開放美豬政策一一澄清，她表示，這陣子真的很多假訊息，有些針對國防，有些針對防疫，當然也有許多是針對美豬美牛議題。她必須指出，假訊息傷害豬農、影響台灣對外的經貿關係，更會破壞人與人之間的信任，無論如何都必須加以澄清。而對抗假訊息最好的方式，就是說出真相，提供正確的資訊。

四張圖卡包括「確保人民吃得安心」、「保障大家選擇自由」、「保護豬農降低風險」及「台美關係穩定發展」等。

蔡總統強調，台美關係正在穩定發展，開放美豬是為了國家整體的最大利益，「我們一定也會盡最大的努力，把關風險，保障選擇自由，保護豬農生計。以下是正確的資訊圖卡，請大家幫我多轉傳吧。」