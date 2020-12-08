民進黨批費鴻泰：爆跳如雷為建商大罵中央打炒房

央行總裁楊金龍昨天宣布打房新政策，國民黨立委費鴻泰今天在立法院質詢時直批重大政策竟處理得如此匆促，還問楊金龍，有一一徵詢過央行常務理事的意見嗎？楊金龍回答「有」，但費鴻泰質疑，楊金龍只徵詢過一位常務理事，名字叫做陳南光，「這個人就是總統蔡英文姊夫所欽定來擔任央行副總裁的人物」。民進黨表示，聽見了費鴻泰為建商大罵中央打炒房，卻聽不見費鴻泰為買不起房子的小老百姓發聲。

總統府發言人張惇涵鄭重表示，相關說法完全虛構不實，「費委員近期的無端指控已非第一次，也呼籲費委員，若要指控應提出具體證據，國會言論免責權不是造謠的保護傘。」

張惇涵表示，央行所提出的相關政策，是由財政部、金管會、央行等政府部門依照專業研擬，目的在抑制不當的房屋炒作，期盼朝野政黨皆能理性溝通，讓政策有效推動，減低民眾房屋負擔壓力。費若有合理反對政策的理由，可以提出討論，但類似無端的政治操作，並無助於相關政策的討論。

民進黨表示，央行推出新房地產政策，鎖定公司法人、購屋第三戶以上自然人、購地貸款與餘屋貸款四項，進行貸款成數限制，即日生效。希望藉由限制貸款成數，防止金融資源支援投機分子。費鴻泰今天竟然在立法院「爆跳如雷」，質疑央行「為何突然打炒房，急什麼」？更汙蔑新政策是由央行總裁一人決定，無視國發會整合財政部、內政部、金管會等，好幾個部會集思政策過程。

民進黨政府關心居住正義，除了持續推動社會住宅外，行政部門也針對市場上大家關心炒房的問題提出因應，民進黨重視年輕世代的居住問題。央行推出抑制打炒房價政策，為小老百姓發聲的立法委員，應該檢視政策是否能有效打炒房，為人民提出監督。「很遺憾，我們聽見了費鴻泰委員為建商大罵中央打炒房，卻聽不見費鴻泰為買不起房子的小老百姓發聲。」