質詢遭歪樓成反打房 費鴻泰：是打總統府黑手伸進央行

中央銀行昨祭出4大打炒房措施，國民黨立委費鴻泰今在立院質疑，央行總裁楊金龍急什麼，遭批反打房，反而是總統府發新聞稿回擊，批評費指央行副總裁是蔡英文總統姐夫欽定說法虛構不實。費晚間在臉書揶揄，「總統府原來有在聽」。

費鴻泰表示，居住正義早就該做，央行這時候的打房政策絕對正確，他尊重央行專業決策，但今天質詢是質疑任何人都不該把政治力、把黑手伸進央行。

費鴻泰質疑，央行向來穩健，上周四在立法院的備詢仍堅持房市只是溫和的上漲、不用太激烈的管制，什麼樣的危機讓央行昨天突然宣布重大決策？總裁被欽點的副總裁牽著走？

費鴻泰表示，貿然沒有配套的執行，對囤房炒房有錢人、建商來說沒差，對年輕首購族來講卻影響非常大，所以應該先保障首購族，再進行其他打房措施。

費鴻泰說，總統府澄清新聞稿唯一說對的，就是讓問題回到央行被干涉決策疑雲；揶揄綠網軍不要帶錯風向，捍衛居住正義本來就是他堅持的價值；籲蔡政府，既然聽懂社會大眾質疑，就該收回自己的黑手，讓央行回歸專業決策做該做的事。