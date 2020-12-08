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國民黨批蔡英文放任國安高層放話嗆立委 應公開道歉

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導

針對媒體報導「國民黨為索機密擋近百億國防預算？國安高層諷：當賣國賊嗎？」，國民黨今表示，立委審查預算為人民荷包把關是基本的職責，難道行政部門的預算，國會只能照單全收，不能監督、把關嗎？蔡英文總統放任所謂國安高層任意放話批評國會議員，難道不需要為這種惡質的政治文化公開道歉嗎？

國民黨指出，根據資料，潛艦國造第2階段原型艦籌建，民國108至114年的總經費493億6170萬9千元，108年編列75億1643萬7千元，109年編列97億5461萬1千元，110年預計編列105億1686萬9千元，3年合計將投入278億1791萬7千元，超過全案金額的半數。但廠房剛完成，潛艦剛開工，只有看到口罩，沒有看到潛艦的任何東西，為什麼現階段就要投入超過計畫半數的預算？這是國人的質疑，也是國防部必須要說明。

國民黨表示，過去國防造艦、軍事投資，有太多的弊案甚至發生命案，例如尹清楓命案；前總統陳水扁政府在2008年政黨輪替前，透過國營事業注資，為經營軍火相關業務而成立的公司「鐽震案」；甚至近年的慶富案等，每一個弊案都造成許多軍事預算的浪費，這些浪費都是人民的納稅錢。

國民黨強調，立法委員審查預算，為人民荷包把關，是基本的職責，蔡政府的國安高層如果連憲法賦予立法委員的職責都不懂，立法監督行政的憲政原則都不願遵守，只想對人民荷包開刀，花人民的納稅錢，卻不願清楚說明用途與流向。民進黨在野時要求政府要開放透明，執政時只剩黑箱規避花公帑，這才是真正的雙標。

國民黨 國安

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