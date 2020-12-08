拜登不簽新貿易協定 國民黨：他早在今年4月就說清楚

美國總統準拜登表示目前不會與其他國家簽署任何新的貿易協定。經濟部長王美花今在立法院受訪時表示，「拜登有他國內的問題，我們要將心比心」。國民黨國際部主任李大中強調，民進黨不是押錯寶就是沒做功課，拜登對簽署新貿易協定的保留態度，早在今年春天就已清楚說明。

李大中指出，拜登對於美國跟其他國家再簽署新的自由貿易協定之保留態度，並不是現在突然提出，也非這次在紐時的電話專訪中才首度披露，而是早拜登在競選總統階段，甚至在今年「外交政策」（Foreign Affairs)期刊今年3-4月號，刊登拜登勾勒他對於未來美國外交政策藍圖的專文當中，老早就清楚提到。

李大中表示，民進黨現在說詞左支右絀的原因，若不是因為在美國大選期間押寶、選邊站，出現戰略誤判，不然就是沒有好好做功課的結果。