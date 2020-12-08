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涉外人士：拜登將延續川普在區域的作為 強化台美合作

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導

今天上午蔡英文出席「2020台美日三邊印太安全對話」，會中與亞洲集團（The Asia Group）主席、美國前亞太助卿坎博（Kurt Campbell）視訊連線，涉外高層指出，若從坎博今天的視訊演說來分析，則可看出三個重點，拜登政府將延續川普政府在區域的作為，包括強化台美合作及信守對台灣的承諾。

涉外高層說，第一、美國面臨的三大挑戰：坎博直接點出當前美國面臨三大挑戰，包括疫情的處理、疫情導致的經濟衰退且美國兩大黨未能合作提出紓困解決方案及多數共和黨人不願接受拜登當選事實，凸顯拜登上台後將面臨嚴峻挑戰。

涉外高層說，第二、美國的亞洲政策具延續性，且已經展開在亞洲的重新定位。坎博指出，包括蔡英文所提及的台海安全及中國在南海、印度、澳洲甚至對亞洲民主國家的經濟杯葛，使美國兩黨瞭解未來面臨的挑戰。坎博強調政策延續性的重要，且美國須與亞太區域夥伴合作因應上述挑戰。

他說，未來美國必須先強化自身競爭力，包括提升國內科技等方面的投資。過去美國在中東地區投注過多資源，未來拜登政府將持續在許多方面均將重新定位（repositioning），包括軍事。相關重新調整（reorientation）及能力建構已在川普政府任內展開序幕，未來美國政府及企業都將延續。

涉外高層也說，第三、拜登政府將延續川普政府在區域的作為，包括強化台美合作及信守對台灣的承諾。坎博表示，拜登政府將著重與民主國家建立共同目標及強化戰略夥伴關係，尤其在中國議題上，與歐洲、亞洲國家找出針對中國及其他戰略議題的因應作為，是當前重要挑戰。另外，拜登政府也將強化與盟友的合作，包括與越南等若干不同治理結構的國家。未來拜登政府將在川普政府執政的基礎上，確保美、日、澳、印四方對話機制（QUAD）變得更加穩健蓬勃，美國也必須重新加入國際組織，發揮領導力。

他也說，至於兩岸關係，坎博則是期盼兩岸緊張情勢趨緩及恢復某種程度的對話，但他也直言這超出美國能力範圍，而且「球在北京那方」。美國的目標是信守對亞洲的承諾，並透過國防承諾來確保台灣民主穩定，且不單是對台灣，而是整個亞洲，川普政府做得很好的部分，盼望拜登政府得以繼續保持。

拜登 川普 疫情

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