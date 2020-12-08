江啟臣：政府編預算沒開經貿會議 拿人民納稅錢對幹

國民黨立委今在立法院外交委員會提案凍結和刪除CPTPP預算，遭民進黨批評喊加入還要刪預算。國民黨主席江啟臣晚間出席工商建研會活動，他受訪時批評民進黨「做事沒半步，搶錢倒是第一」，行政院國際經貿策略小組4年沒開會，加入CPTPP和RECP沒任何進度。」這是人民的納稅錢，民進黨有什麼資格講話？擺明就在跟人民對幹。

江啟臣指出，自己才剛質詢完行政院長蘇貞昌有關「行政院國際經貿策略小組」會議，105年10月25日由前院長林全召開後幾乎沒有再開過，我國的經貿策略在哪裡？該小組的重要任務之一，叫做參與CPTPP和RECP，但4年下來沒有任何進度，會沒開，策略在哪都搞不清楚。

江啟臣表示，策略會議停擺，預算卻是年年編列，外交部自108年至110年連續三年編列1500萬元推動加入CPTPP ，錢花到哪了？公關費嗎？今年還要續編。江啟臣說，民進黨無法加入RCEP就推諉是不重要的協定，請問蔡政府，過去4年花了這麼多民脂民膏，是在帶領台灣參加一個不重要的國際協定嗎？

江啟臣強調，在立法院凍結預算是很正常的事，這個案子不是只有他提；該案目前保留協商，還未決定是否凍結或刪除，「民進黨請你搞清楚，要糾正別人之前先去看清楚內容」。這是人民的納稅錢，民進黨有什麼資格講話？擺明就在跟人民對幹。立委的天職就是替人民看緊荷包，凍結預算有錯嗎？有錯請蔡英文自己出來講。