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費鴻泰指央行打房只問蔡英文姊夫 府：要指控請拿證據

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
國民黨立委費鴻泰。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委費鴻泰。圖／聯合報系資料照片

央行總裁楊金龍昨天宣布打防新政策，國民黨立委費鴻泰今天在立法院質詢時直批重大政策竟處理得如此匆促，還問楊金龍，有一一徵詢過央行常務理事的意見嗎？楊金龍回答「有」，但費鴻泰質疑，楊金龍只徵詢過一位常務理事，名字叫做陳南光，「這個人就是總統蔡英文姊夫所欽定來擔任央行副總裁的人物」。總統府則回應，「若要指控請提出具體證據。」

總統府發言人張惇涵表示，相關說法完全虛構不實，「費委員近期的無端指控已非第一次，也呼籲費委員，若要指控應提出具體證據，國會言論免責權不是造謠的保護傘。」

張惇涵表示，央行所提出的相關政策，是由財政部、金管會、央行等政府部門依照專業研擬，目的在抑制不當的房屋炒作，期盼朝野政黨皆能理性溝通，讓政策有效推動，減低民眾房屋負擔壓力；費若有合理反對政策的理由，可以提出討論，但類似無端的政治操作，並無助於相關政策的討論。

費鴻泰 立法院 楊金龍

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