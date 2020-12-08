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北高行駁回黨產會聲請法官迴避 婦聯會：捍衛司法

聯合報 / 記者王寓中／台北即時報導

行政院黨產會針對與婦聯會間有關附隨組織及財產處理案件，聲請釋憲法官迴避，台北高等行政法院裁定駁回，婦聯會今天收到裁定書，對行政法院的決定表示欽佩。

高等行政法院表示，以執行職務有偏頗之虞聲請法官迴避，應就具體事實作客觀認定，不能僅憑主觀之推測。黨產會為國家機關之一環，擁有龐大之行政權，本件聲請案僅憑承審法官曾裁定停止訴訟程序，並聲請司法院大法官作成憲法解釋，而主張承審法官對系爭法律合法判斷上已難期客觀公正超然云云，顯非公允。

北高行指出，法官本諸憲法守護者之角色及法律違憲之確信，得於個案訴訟繫屬中聲請大法官解釋，承審法官於理由書中率先公開法律適用之心證，乃基於現行法官聲請釋憲制度之特性所使然，並非恣意為之。若因此即推定承審法官已有預斷，豈非大開聲請法官迴避之門？其結果不僅有違賦予法官聲請釋憲權限之目的，更將令當事人得任意選擇承審法官。

婦聯會表示，司法是保護人民的最後防線，當政府以公權力對人民及其財產加以逼迫和奪取時，司法能堅持憲法的獨立審判原則以及法律的正當程序，是現代法治國的重要指標。

黨產會 婦聯會

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