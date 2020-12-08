蔡英文：政府將持續爭取和各國簽署經貿合作協定

蔡英文總統今天接見近二屆「國家卓越成就獎」、「國家傑出執行長獎」暨「國家傑出經理獎」得獎人，她致詞時表示，今年因為疫情的關係，不論對全球或台灣來說，都是非常不容易的一年。相信在業界第一線打拚的每位得獎人，一定都非常有感。

蔡總統說，特別是在疫情初期，有許多行業的確遇到了困難，但在政府的紓困措施及全民的團結下，不僅維持了正常的生活，經濟的表現也相當不錯，成為國際的模範生。「但我們不能夠因此鬆懈，因為疫情的挑戰還沒結束，全球供應鏈也進入重整時期，台灣要把握機會，走向世界的舞台。」

蔡總統指出，上個月，我國舉辦首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」，並簽署合作瞭解備忘錄，將要在5G及電信安全、供應鏈、基礎建設合作等議題，進行討論，可說是台美關係的重大突破。接下來，政府也會持續爭取和各國簽署雙邊及多邊經貿合作協定，深化台灣在區域及全球經濟的參與。

蔡總統強調，在積極走向國際的同時，政府也會協助企業強化關鍵研發、產業轉型，並且拓展供應鏈上中下游的國際鏈結，讓台灣的產業能在世界上發光發熱，「今天與會的每一位得獎者，都是各行各業的優秀領導者。請大家發揮在業界的影響力，繼續與政府共同加油，帶領台灣走向國際。」

蔡總統也感謝中華民國企業經理協進會理事長郭智輝，帶領協進會的夥伴舉辦這些獎項，對提升業界的競爭力，有極大的貢獻。