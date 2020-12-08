綠委：若解決美豬、台日貿易障礙 蘇貞昌將名留青史

萊豬風波未息，日本核災食品解禁議題再度引發關注。民進黨立委郭國文今天質詢時表示，若日本前首相安倍晉三有意願來台，不希望落入外界印象他來是談福島五縣市食品解禁的問題，行政院長蘇貞昌任內若排除台日貿易障礙，將來名留青史。蘇貞昌表示，以國人安全及國家利益第一，個人事小，不足掛齒。

郭國文指出，從2011年到2020年，日本五縣市輸台食品已經檢驗超過16萬件，只有228件有被檢驗出微量輻射，但都在標準內。食藥署委託台大團隊檢測報告，31件福島五縣市食品進行鍶90檢測，結果皆未檢出，初步判定食品應已無輻射汙染。是否還有無更精進檢驗方式？

衛福部長陳時中答詢表示，基本上經過這樣的時間，該驗的、該有的科學證據，其實都是安全的。至於是否要再委託第三方，陳時中說，看有無新議題或新情況，否則現在情況不變，「其實要檢驗的都檢驗了。」

民進黨立委郭國文指出，開放日本五縣市食品未必可一步到位，但可有分階段做法。在確保國人食安無虞的前提下，可研議修正日本進口食品「兩證改一證」的管制措施。他詢問蘇揆，有無可能分階段先行解除，再和日本談判交換農產品出口？

蘇貞昌表示，現在沒有處理這個問題；陳時中也說，這是經貿談判裡面大家協調的過程，「我們就確保相關產品是安全的。」

郭國文說，他身為亞東國會議員友好協會會長，曾發函邀請安倍晉三來國會演講，據他側面了解，安倍對來台灣意願是有的，最快可能是明年，但不希望落入外界印象中，安倍是來談五縣市食品解禁的問題，應該是為了幫助台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）。

他也問，蘇貞昌有無掌握時機積極準備，若在任內解決美豬、排除台日貿易障礙，將來功不可沒，甚至名留青史，和蔡英文總統並列其名。

蘇貞昌表示，他作為行政院長，是以國人安全及國家利益第一，個人事小，不足掛齒。