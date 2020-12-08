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蘇貞昌：我和總統互動 把憲政體制發揮得淋漓盡致

聯合報 / 記者鄭媁／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。記者曾學仁／攝影
行政院長蘇貞昌。記者曾學仁／攝影

萊豬議題延燒，國民黨立委江啟臣今在立法院質詢時，抨擊行政院長蘇貞昌既不道歉又不請辭，「是認為現在的憲政制度有問題，造成你的無奈？」蘇貞昌說，我國憲政體制確實有很多值得檢討，但「以今天我和蔡總統的互動，剛好把這個體制發揮得淋漓盡致。」

江啟臣今下午在立法院質詢時火力全開。他抨擊，如果今天的蘇貞昌院長和2006年反對萊克多巴胺的蘇院長價值是一樣的，今天就該請辭；現在承蔡總統之命開放萊豬，「你打從心裡完全接受？」

江啟臣質疑，蘇貞昌若堅持不道歉也不請辭，「很抱歉，我只能解讀你想當官，」作為一個政務官，風骨大於一切，「如果我是你，我會請辭；」除非蘇貞昌認為現在的憲政制度有問題，造成無奈。

蘇貞昌答詢表示，「我還是我，我始終對自己檢討，」他也認為在這個國家、這塊土地，他始終肩負責任，「再怎麼忍辱，我都負重前行。」所以他一定要維護國民健康，也一定要讓台灣走出去、做國際貿易。

江啟臣說，蘇貞昌2014年擔任民進黨主席時說公開支持內閣制，並質疑憲政體制權責不相符，現在還是這樣想？蘇答，我國憲政體制確實有很多值得檢討，但「以今天我和蔡總統之間的互動，剛好把這個體制發揮得淋漓盡致。」

江啟臣批評，「這個體制當年馬總統的時候你認為有問題，現在當院長，和蔡搭配這個體制又沒問題了，這什麼道理？」他也問，現在是否支持內閣制？

蘇貞昌說，內閣制是可以討論的，但他現在在這位置，不宜公開表示支持哪一制度。

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